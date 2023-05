Vive les mariés ! – Atelier Les Chants du tiroir Archives Départementales Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : oui Sur inscription auprès de Dastum 44 : 02 40 35 31 05 ou dastum44@orange.fr Atelier thématique de transmission du répertoire de chansons traditionnelles.Le répertoire de la chanson traditionnelle évoquant le mariage est extrêmement vaste et d’une grande variété. Moment de solennité et de rencontre, le mariage peut prêter à rire, à pleurer ou à édifier la jeunesse dès lors qu’on s’attarde sur la notion essentielle d’engagement que cela implique.Durée : 2 h. Archives Départementales Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

Sur inscription auprès de Dastum 44 : 02 40 35 31 05 ou dastum44@orange.fr

Archives Départementales
6 Rue de Bouillé
Nantes
Loire-Atlantique

02 51 72 93 20
archives@loire-atlantique.fr

