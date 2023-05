Calligraphie chinoise Archives Départementales Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Calligraphie chinoise Archives Départementales, 7 mars 2023, Nantes.

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : oui Réservation : weezevent.com La calligraphie chinoise se pratique avec un pinceau. Elle consiste à reproduire un ou des caractères de la langue chinoise. Ancienne de plus de 3 000 ans, elle était le signe même de la culture du lettré chinois de l’ancienne société chinoise, chaque calligraphe signant son œuvre de son sceau à l’encre rouge. Une pratique séculaire de la calligraphie en a fait une expression artistique unique. Cet atelier animé par l’association Atlantique Nantes Chine propose de s’exercer à la calligraphie chinoise. Il n’est pas nécessaire de connaître la langue ; il convient cependant de respecter l’ordre d’écriture des traits des caractères. Le matériel est fourni. Durée : 1h. Une animation proposée par l’association Atlantique Nantes Chine dans le cadre de l’exposition « Signatures, l’art de s’identifier » Archives Départementales Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

Archives Départementales
6 Rue de Bouillé
Nantes 44000
02 51 72 93 20
archives@loire-atlantique.fr

