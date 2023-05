L’esclavagisme au coeur de la dette d’indépendance d’Haïti ? Archives Départementales, 28 février 2023, Nantes.

2023-02-28

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

ConférenceEn 1825, Charles X obtient l’indemnisation des anciens colons propriétaires de biens-fonds à Saint-Domingue contre la reconnaissance, par ordonnance, de l’indépendance d’Haïti. Les traités de 1838 confortent cette souveraineté et réorganisent le service de la « dette de l’indépendance », toujours au-dessus des capacités d’Haïti. Quels sont les enjeux et les impacts de cette créance imposée et ignorant l’abolition de l’esclavage de 1794 ? Une conférence de Gusti-Klara GAILLARD, historienne HDR, professeure à l’Université d’État d’Haïti. Spécialiste des relations économiques franco-haïtiennes (19e-20e siècle).

Archives Départementales Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

