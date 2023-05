Signatures, l’art de s’identifier – Exposition des Archives départementales Archives Départementales, 16 février 2023, Nantes.

Exposition du 19 octobre 2022 au 14 avril 2023

Sujet inédit et singulier, matériel et immatériel, polysémique, la signature est rarement abordée dans les expositions. Chartes médiévales, actes passés devant notaire, délibérations des exécutifs territoriaux, plans d’architectes du 20e siècle, correspondance privée, tableaux…, elle s’appose partout. Sa forme, comme sa signification, n’ont pas toujours été les mêmes. Alors, qui signe et pour­quoi ? Depuis quand appose-t-on sa marque et dans quelles circonstances ? L’exposition souhaite répondre à ces différentes questions avec, en filigrane, une réflexion sur ce que dit l’évolution de l’usage et de la place de l’individu dans la société.­ Visites guidées sur inscription les mercredis et dimanches à 15hJeu d’enquête les mercredis à 16h et les dimanches à 16h30.

