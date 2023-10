Carnet intime – Entretien musical avec Corine Vezzoni, architecte Archives départementales Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

Carnet intime – Entretien musical avec Corine Vezzoni, architecte Vendredi 13 octobre, 19h00 Archives départementales Gratuit sur réservation

Vendredi 13 octobre 2023, à 19 h 00 – Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture

Auditorium des ABD – 18 rue Mirès – Marseille 3e

Avec Corinne Vezzoni, architecte

Par Nathalie Negro, Piano & Co

Interroger la relation intime d’une personne à la musique, faire émerger ce qui l’a bouleversée de manière décisive, rappeler les rencontres clefs qui ont ouvert au monde musical…Tel est l’enjeu de cette formule originale des “Carnets intimes” pensés par la pianiste Nathalie Négro. Une femme au parcours remarquable est conviée à parler d’elle lors d’un échange ponctué d’intermèdes musicaux tirés d’une playlist créée pour l’occasion. De retour aux Archives et Bibliothèque départementales qu’elle a livrées en 2006, l’architecte Corinne Vezzoni, fille d’Arles à l’enfance marocaine baignée de lumière et de Méditerranée, évoquera les sonorités d’une oeuvre liant modernité et tradition, opacité, mouvement et mystère.:

Corinne Vezzoni, architecte et urbaniste, a grandi à l’étranger, essentiellement au Maroc et à Madagascar. Elle est venue à Marseille poursuivre ses études à l’école d’architecture de Luminy et les a achevées à Paris par un Master. Après un passage dans l’agence de Mario Fabre, elle a commencé à participer à des concours d’architecture avec son collègue Pascal Laporte.

Son lien fort avec la Méditerranée, se perçoit bien dans la réalisation du bâtiment des Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône livré en 2006, situé au cœur d’Euroméditerranée et sur un axe majeur traversant la ville du nord au sud. Pour cette réalisation elle fut nominée au prix « Équerre d’argent 2006 » et sélectionnée au prix Mies Van der Rohe 2007.

Outre ce bâtiment on doit à Corinne Vezzoni le Thémis (Paris), premier bâtiment tertiaire de France lauréat du label E+C, The Camp, campus high-tech à Aix-en-Provence, le Centre de conservation et de ressources du MuCEM (Marseille) ou encore le lycée Simone Veil (Marseille, 13ème).

Durée : 2 h – Tout public

Gratuit sur réservation en cliquant ici reservations.archives@departement13.fr ou au 04 13 31 82 00 ; pour vous inscrire, merci d’indiquer dans votre mail le titre de la programmation à laquelle vous souhaitez participer, le nombre de places souhaitées, un nom de réservation et un numéro de téléphone.

Archives départementales 18 rue Mirès 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 82 00 https://www.archives13.fr/n/ex-machina-la-programmation-continue/n:318 https://www.facebook.com/ArchDep13 [{« type »: « email », « value »: « reservations.archives@departement13.fr »}] [{« link »: « mailto:reservations.archives@departement13.fr »}, {« link »: « mailto:reservations.archives@departement13.it »}] Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône livré en 2006, situé au cœur d’Euroméditerranée et sur un axe majeur traversant la ville du nord au sud. Pour cette réalisation elle fut nominée au prix « Équerre d’argent 2006 » et sélectionnée au prix Mies Van der Rohe 2007. Archives et Bibliothèque départementales : 18/20, rue Mirès – Marseille 3e Jardin de lecture des ABD : 108 rue Peyssonnel – Marseille 3e Accès : – Métro ligne 2, station Désirée Clary – Tramway T2 et T3, terminus Arenc Le Silo – Bus : lignes 35 (arrêt Le Silo), 70 et 82 (arrêt Euromed Arenc) – Bus de nuits : 526 et 535 (Salengro Mirès) – Navette Aix-Marseille : ligne 49 (arrêt Euromed Arenc) – Arrêt de cars Arenc Le Silo : 49 pour Aix-en-Provence, L33 pour La Mède, L34 pour Martigues et L36 pour Marignane – Parking Indigo Euroméditerranée Quai d’Arenc – Parking Indigo Marseille Quai d’Arenc – Pour les cyclistes : Cyclopark parking Quai d’Arenc (97 emplacements + casiers et bornes de recharge pour vélos électriques) Station vélo n° 3322 – 32 rue de Chanterac – 13003 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:00:00+02:00

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:00:00+02:00

AD 13