Indre Christian Gimonet : architectures engagées, entre réhabilitations et génie du lieu Archives départementales et du Patrimoine historique de l’Indre Châteauroux, 13 octobre 2023, Châteauroux. Christian Gimonet : architectures engagées, entre réhabilitations et génie du lieu Vendredi 13 octobre, 11h00 Archives départementales et du Patrimoine historique de l’Indre Entrée libre, inscription obligatoire Dans le cadre de l’exposition qui rende hommage à l’architecte berruyer Christian Gimonet, la Maison de l’Architecture Centre – Val de Loire vous invite à une conférence qui retrace son travail très varié, qui s’étale sur plus de quarante ans de productivité architecturale, à la fois théorique et pratique qui se distingue aussi par une grande diversité conceptuelle et typologique.

La conférence organisée dans le cadre des JNA, Journées Nationales de l’Architecture, se tiendra le 13 octobre 2023 de 11h à 12h30 dans la salle de conférences des Archives départementales et du Patrimoine historique de l’Indre, 1 rue Jeanne-d’Arc 36000 Châteauroux.

L’exposition visible à Orléans dans les locaux de l’Ordre des Architectes, prend appui sur une première exposition monographique que la Maison de l’Architecture Centre – Val de Loire, en partenariat avec Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges, avait consacrée à l’œuvre de l’architecte Christian Gimonet en 2012. Archives départementales et du Patrimoine historique de l’Indre 1 rue Jeanne-d’Arc 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « info@ma-cvl.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T11:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00 Vue de l’ancien bâtiment de la banque de France à Châteauroux réalisé par Gimonet en 1989

