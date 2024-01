« On aime, on vous y emmène » – Les Archives départementales du Loiret et la crypte Saint Aignan Archives départementales et Crypte Saint Aignan (Orléans) Saint-benoit-sur-loire, dimanche 3 mars 2024.

par le Belvédère –

dans le cadre de la saison culturelle Val de Sully

Instituées par la Révolution, les Archives départementales ont pour mission de conserver le patrimoine écrit du département. A l’occasion d’une visite exclusive dans leur nouveau bâtiment inauguré fin 2023, découvrez ses coulisses et certains de ses joyaux tel que le manuscrit des Miracles de Saint Benoit (abbaye de Fleury – 11ème siècle). Vous partirez ensuite à la découverte de la crypte Saint Aignan (Orléans – 11ème siècle) située sous l’église du même nom et due au roi Robert le Pieux lui-même… Une excellente introduction à la conférence du 21 mars.

Archives départementales et Crypte Saint Aignan (Orléans)
55 Rue Orléanaise, Saint-benoit-sur-loire

