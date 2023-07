Ateliers arts plastiques autour des archives avec des professeurs des ateliers des beaux-arts de la Ville de Paris Archives départementales et communales de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Ateliers arts plastiques autour des archives avec des professeurs des ateliers des beaux-arts de la Ville de Paris 16 et 17 septembre Archives départementales et communales de Paris Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des professeurs des ateliers de beaux-arts de la Ville de Paris animent des ateliers arts plastiques à partir de documents d’archives, samedi et dimanche après-midi, en salle Verlaine des Archives de Paris. Pratique du dessin et de la peinture avec Timothée Dufresne, écriture dessin avec Mathilde Salve et photographie polaroïd avec Isabelle Levy-Lehman, trois pratiques artistiques différentes pour découvrir une manière inattendue et créative de valoriser des documents d’archives originales.

Archives départementales et communales de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris Depuis plus de deux cents ans, les Archives de Paris collectent, inventorient, conservent, communiquent et mettent en valeur les documents d'intérêt historique, concernant Paris ou l'ancien département de la Seine, qu'ils aient été produits par la préfecture, par les services de le Mairie de Paris, par les services déconcentrés de l'État ou par les établissements ayant une mission de service public. Les Archives de Paris sont installées depuis 1990 dans un bâtiment spécialement construit par le cabinet d'architecture Henri et Bruno Gaudin. Il comporte 27 magasins de conservation de documents originaux majoritairement relatifs à l'histoire de la capitale, à la population et à l'urbanisme parisien des XIXe et XXe siècles. Il est également pourvu d'une salle de lecture de 60 places pour la consultation des originaux et de 33 places pour la consultation des archives microfilmées et numérisées.

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

