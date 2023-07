Visite guidée des coulisses des Archives de Paris Archives départementales et communales de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée des coulisses des Archives de Paris 16 et 17 septembre Archives départementales et communales de Paris Visite guidée en groupes limités à 20 personnes, départ toutes les 45 minutes, de 13h30 à 17h30. Inscriptions sur place le jour même de la visite.

Des archivistes vous proposent de suivre le parcours d’un document, de sa collecte à sa communication au lecteur. La visite est aussi l’occasion de découvrir le bâtiment de l’architecte Henri Gaudin.

Depuis plus de 200 ans, les Archives de Paris ont vocation à rassembler des documents produits par les services de la ville de Paris, mais aussi par les divers services de l’État implantés sur le territoire de la Seine, puis de Paris.

Comment ces documents deviennent-ils archives ? Que se passe-t-il de leur collecte à leur communication en salle de lecture ? Que conserve-t-on, comment et pourquoi ? Quels secrets les coulisses des Archives de Paris recèlent-elles ? Tout au long du week-end, les archivistes répondent à ces questions au cours de visites guidées exceptionnelles dans des espaces habituellement interdits au public.

Depuis plus de deux cents ans, les Archives de Paris collectent, inventorient, conservent, communiquent et mettent en valeur les documents d'intérêt historique, concernant Paris ou l'ancien département de la Seine, qu'ils aient été produits par la préfecture, par les services de le Mairie de Paris, par les services déconcentrés de l'État ou par les établissements ayant une mission de service public. Les Archives de Paris sont installées depuis 1990 dans un bâtiment spécialement construit par le cabinet d'architecture Henri et Bruno Gaudin. Il comporte 27 magasins de conservation de documents originaux majoritairement relatifs à l'histoire de la capitale, à la population et à l'urbanisme parisien des XIXe et XXe siècles. Il est également pourvu d'une salle de lecture de 60 places pour la consultation des originaux et de 33 places pour la consultation des archives microfilmées et numérisées.

