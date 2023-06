Cérémonie de remise d’archives Archives départementales du Val-d’Oise Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Val-d'Oise Cérémonie de remise d’archives Archives départementales du Val-d’Oise Pontoise, 16 septembre 2023, Pontoise. Cérémonie de remise d’archives Samedi 16 septembre, 15h00 Archives départementales du Val-d’Oise La Direction des Archives départementales met à l’honneur Gérard Ducoeur, président de la section d’Ermont de l’association « Jeunesse préhistorique et géologique de France ». M. Ducoeur procédera à la signature officielle du contrat de don concernant les archives de la société ermontoise, qu’il dirige depuis 1965. Archives départementales du Val-d’Oise 3 avenue de la Palette 95000 Pontoise Pontoise 95000 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-d’Oise Île-de-France 01 34 25 36 75 http://archives.valdoise.fr/ https://www.facebook.com/archivesvaldoise/ Accès par la gare de Cergy-Préfecture : Accès à pied (750 m / 8 min) : Sortir de la gare par la droite pour prendre l’escalier mécanique. Puis, s’engager à droite sur le Mail des Cerclades, puis encore à droite, sur le Chemin des Bourgognes. Accès en bus n°49 ou 30 (5 min) : à la sortie de la gare, arrêt La Palette (devant les Archives). Accès par la gare de Pontoise : Accès en bus n°45 (5 min) : rejoindre la gare routière par l’escalier mécanique, arrêt Lycée Kastler. Accès en voiture : A15 : sortie Cergy-Centre n°9. N184 : direction Cergy-Pontoise. Possibilité de se garer sur le parking du stade Les Maradas. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 JPGF section Ermont (1975) Détails Catégories d’Évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Archives départementales du Val-d'Oise Adresse 3 avenue de la Palette 95000 Pontoise Ville Pontoise Departement Val-d'Oise Lieu Ville Archives départementales du Val-d'Oise Pontoise

Archives départementales du Val-d'Oise Pontoise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontoise/