JEP aux Archives départementales du Val-d’Oise Archives départementales du Val-d’Oise Cergy, 16 septembre 2023, Cergy.

JEP aux Archives départementales du Val-d’Oise 16 et 17 septembre Archives départementales du Val-d’Oise

Journées européennes du patrimoine 2023 aux Archives

Visite guidée des coulisses

Samedi et dimanche à 10h00, 14h30 et 16h00 : découverte des lieux, des missions et des documents originaux conservés aux Archives départementales. Réservation obligatoire ici.

Bingo du patrimoine en famille

Samedi et dimanche de 14h30 à 15h30 : de 7 à 107 ans, jouez en découvrant l’histoire du Val d’Oise et si vous remplissez votre grille en premier, remportez le gros lot ! Réservation obligatoire ici.

Expositions en visite libre

Samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 :

« Du coeur à l’ouvrage, dans l’intimité du travail des archéologues » : exposition de photographies, documents d’archives et ouvrages de bibliothèque en lien avec le Val d’Oise.

« Objectif Sports ! Les pratiques dans le Val d’Oise d’hier à aujourd’hui » : une présentation en avant-première de quelques éléments qui composeront notre prochaine exposition à partir de février 2024.

Animations Jeune public (7-12 ans)

Samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 : réalisation de thaumatropes, livrets-jeux, puzzles, memory, jeu de 7 familles du patrimoine…

Tombola avec de nombreux lots à gagner

Samedi et dimanche, de 10h00 à 18h00. Sous réserve de participer à au moins une activité (sur inscription ou en libre accès).

Remise officielle de documents d’archives

Samedi à 15h30 : don d’archives de l’association « Jeunesse préhistorique et géologique de France », section locale d’Ermont, représentée par son président Gérard Ducoeur.

Si vous souhaitez être présent, merci de vous inscrire ici.

Journées européennes du patrimoine 2023 hors des Archives

Nous sommes aussi présents hors de nos murs les 16 et 17 septembre !

A Méry-sur Oise

– Samedi 14h : circuit adulte « La pierre de Méry » autour des anciennes carrières et demeures de carriers de la commune (1h30)

– Samedi 16h : circuit familial « Au temps des seigneurs de Méry » autour du château et de l’église (1h30)

Par Sébastien Porcheret, responsable du pôle Inventaire du patrimoine, service du Patrimoine (Direction des Archives départementales).

Inscription obligatoire auprès de : secretariat.du.maire@merysuroise.fr

A Marly-la-Ville

– Samedi 14h : conférence « La ferme de Marly, l’archéologue et l’archiviste » (1h30)

Par Sébastien Langlois, responsable du pôle Archives privées et iconographiques (Direction des Archives départementales) et Nicolas Warmé, archéologue (Institut national de recherches archéologiques préventives).

Espace culturel Lucien-Jean, rue Marcel-Petit. Entrée libre et gratuite.

A Mériel

– Dimanche 14h30 : sortie Nature « A la découverte du Bois des Garennes » (2h30). A partir de 6 ans.

Avec la présence de Sébastien Porcheret, responsable du pôle Inventaire du patrimoine, service du Patrimoine (Direction des Archives départementales).

Inscription sur : sortiesnature.valdoise.fr

Archives départementales du Val-d’Oise 3 avenue de la palette Cergy-Pontoise Cergy 95014 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://archives.valdoise.fr/n/journees-europeennes-du-patrimoine/n:708 »}] [{« link »: « https://archives.valdoise.fr/wform/wform/fill/Journees_patrimoine/n:714 »}, {« link »: « https://archives.valdoise.fr/wform/wform/fill/Bingo_JEP/n:800 »}, {« link »: « https://archives.valdoise.fr/wform/wform/fill/Archives_JPGF/n:801 »}, {« link »: « mailto:secretariat.du.maire@merysuroise.fr »}, {« link »: « https://www.valdoise.fr/114-sorties-nature.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

JEP Patrimoine

CHAPEAU Roselyne