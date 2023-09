Lettre de rentrée aux Archives départementales du Val-d’Oise 2023-2024 Archives départementales du Val-d’Oise Cergy, 4 septembre 2023, Cergy.

Lettre de rentrée aux Archives départementales du Val-d’Oise 2023-2024 4 septembre 2023 – 5 juillet 2024 Archives départementales du Val-d’Oise Sur inscription via notre formulaire. Toutes nos prestations sont gratuites.

EXPOSITION 27 FÉVRIER – 22 SEPTEMBRE 2024

« Objectif sports ! Les pratiques dans le Val d’Oise d’hier à aujourd’hui ».

La Direction des Archives départementales présentera son exposition accompagnée d’une offre pédagogique pour les élèves du CM2 au lycée, réalisable sur place ou en déporté dans les établissements scolaires. En sus des visites guidées et des livret-jeux, seront proposés des ateliers d’écriture et d’expression orale permettant aux plus grands d’incarner le métier de commentateur sportif et aux plus petits de se glisser dans la peau d’un affichiste. Enfin, un kit intitulé « La tête et les jambes » sera mis à disposition des professeurs d’EPS pour coupler la découverte de l’exposition à une activité physique.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

« La représentation de la ville idéale, hier, aujourd’hui, demain ».

Renseignement disponibles à partir du 1er septembre sur le site des « Actions éducatives ».

CNRD

Préparez le concours à l’aide d’archives locales, grâce à nos galeries d’images commentées disponibles sur notre site internet, et en venant aux Archives avec vos élèves.

Thème 2023-2024 : Résister à la déportation en France et en Europe.

Les nouveautés

Les petits archivistes

Les élèves se transforment en apprentis archivistes pour classer, identifier et conserver au mieux un ensemble de documents d’archives.

Le petit archiviste – Archéologie (niveaux CM2/6 ) :

Un carton rempli d’archives concernant le site archéologique gallo-romain de Genainville attend les élèves.

Le petit archiviste – Seconde Guerre mondiale (3e ) :

Un carton rempli d’archives locales liées à une commune du Val-d’Oise attend les élèves.

PARCOURS CROISÉS

Découverte historique de l’Abbaye de Maubuisson à travers son patrimoine et ses archives

Les Archives départementales et l’Abbaye de Maubuisson s’associent pour créer un parcours croisé mettant en lumière Maubuisson à travers la découverte de son site et d’une partie de ses archives.

Lors de la séance aux Archives, les collégiens découvrent les Archives départementales du Val d’Oise ainsi que d’authentiques documents de l’abbaye du XIIIe au XVIIIe siècle, à partir desquels ils réalisent leurs « armes ». Cliquer ici.

DANS VOS CLASSES

Vous souhaitez réaliser un atelier mais vous ne pouvez pas vous déplacer aux Archives ?

Notre médiatrice peut venir dans votre classe, pour une rapide présentation de nos missions et la mise en oeuvre de l’atelier choisi !

Réservation un mois à l’avance. Cliquer ici.

Atelier Calligraphie

