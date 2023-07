Exposition Les petites mains du grand écran : une histoire des métiers du cinéma « d’Hollywood-sur-Marne » Archives départementales du Val-de-Marne Créteil, 16 septembre 2023, Créteil.

Exposition Les petites mains du grand écran : une histoire des métiers du cinéma « d’Hollywood-sur-Marne » 16 et 17 septembre Archives départementales du Val-de-Marne Entrée Libre

Les banlieues de l’Est parisien sont l’un des berceaux de l’industrie cinématographique. Dans les années qui suivent l’invention du cinématographe, des usines de fabrication et de tirage pelliculaire s’implantent à Vincennes et Joinville. Dans l’Entre-deux-guerres, les studios de Saint-Maurice et de Joinville tournent à plein régime et attirent les vedettes dans un territoire rebaptisé par la presse « Hollywood-sur-Marne ». Derrière les projecteurs, c’est dans le fourmillement des ateliers jouxtant les plateaux, le bruit des manufactures et les effluves des laboratoires que la magie se concevait. Qui étaient ces « petites mains » qui, tout au long du siècle dernier, permirent aux scénarios de prendre vie devant des spectateurs émerveillés ?

Exposition proposée par les étudiants du Master 1 Histoire-Publique UPEC

Archives départementales du Val-de-Marne 10 rue des Archives 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France 01 56 71 45 60 https://archives.valdemarne.fr/ Installées au cœur du Nouveau Créteil dans un bâtiment patrimonial représentatif de l’architecture des années 1970, les Archives conservent et valorisent l’histoire et la mémoire du territoire. Dans les silos conçus par l’architecte Daniel Badani, plus de 25 0000 références, 15 000 ouvrages, plusieurs milliers d’affiches, de photographies, de films… accessibles dans la salle de lecture, sur le site internet et par les expositions, ateliers, rencontres et spectacles organisés tout au long de l’année. M° 8 Créteil-Préfecture Bus 117, 181, 281, 308, 317

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Sebastien Malaprade/UPEC