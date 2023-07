Exposition ludique A la découverte des Archives Archives départementales du Val-de-Marne Créteil, 16 septembre 2023, Créteil.

Exposition ludique A la découverte des Archives 16 et 17 septembre Archives départementales du Val-de-Marne Entrée libre

D’où viennent les archives ? Pourquoi et comment les conserve-t-on ? Quels types de documents renfermement-elles ? Autant de questions qui seront abordées sous forme d’exposition ludique, de jeux ou d’ateliers dans la nouvelle exposition des Archives.

Lors d’ateliers, les enfants pourront répondre à des devinettes en manipulant des reproductions d’archives, découvrir des archives par le toucher (boîte mystère), jouer à des jeux Mission Archives, puzzle et memory.

Archives départementales du Val-de-Marne 10 rue des Archives 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France 01 56 71 45 60 https://archives.valdemarne.fr/ Installées au cœur du Nouveau Créteil dans un bâtiment patrimonial représentatif de l’architecture des années 1970, les Archives conservent et valorisent l’histoire et la mémoire du territoire. Dans les silos conçus par l’architecte Daniel Badani, plus de 25 0000 références, 15 000 ouvrages, plusieurs milliers d’affiches, de photographies, de films… accessibles dans la salle de lecture, sur le site internet et par les expositions, ateliers, rencontres et spectacles organisés tout au long de l’année. M° 8 Créteil-Préfecture Bus 117, 181, 281, 308, 317

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Juliette Nadel