Visites théâtralisée « Un siècle à Hollywood-sur-Marne » 16 et 17 septembre Archives départementales du Val-de-Marne Réservation conseillée

Ces visites théâtralisées accompagnent l’exposition Les petites mains « Les petites mains du grand écran » et donnent un autre éclairage des expériences professionnelles des ouvriers du cinéma dans le sud-est parisien.

Proposées par les étudiants du Master 1 Histoire-Publique UPEC et Marie-Amélie Tembremande

Archives départementales du Val-de-Marne 10 rue des Archives 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Archives départementales du Val de Marne