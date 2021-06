Archives départementales du Puy-de-Dôme, Les Archives, c’est quoi ? Entre histoire, patrimoine et… service public ! Archives départementales du Puy-de-Dôme, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Clermont-Ferrand.

Rejoignez les archivistes pour des visites guidées (un départ toutes les heures) à la rencontre d’un site, de missions spécifiques et, bien entendu, de documents originaux et représentatifs des fonds conservés ! Cette année, les Archives s’associent aux manifestations célébrant les 900 ans de Montferrand en présentant une sélection de documents issus du « Fonds de Montferrand » et retraçant depuis le Moyen-Âge l’histoire de ce quartier. Exposition, ateliers, conférence, le programme détaillé des animations est à retrouver sur le site internet des Archives départementales du Puy-de-Dôme ([https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr](https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr)) ou en suivant notre actualité sur notre page Facebook ([https://www.facebook.com/archivesdepartementalespuydedome](https://www.facebook.com/archivesdepartementalespuydedome)). Visites sur réservation uniquement, au 04 73 23 45 80 Samedi de 14h00 à 18h00 Dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 75 Rue de Neyrat

