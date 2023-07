Atelier bande dessinée « Contes et légendes du Pas-de-Calais » Archives départementales du Pas-de-Calais Dainville, 16 septembre 2023, Dainville.

Atelier bande dessinée « Contes et légendes du Pas-de-Calais » 16 et 17 septembre Archives départementales du Pas-de-Calais Gratuit, Atelier sur réservation de préférence (limité à 15 personnes par groupe) à 14 h 00, 15 h 00, 16 h 00 et 17 h 00.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les archives départementales du Pas-de-Calais vous ouvrent leurs portes.

Ces journées seront l’occasion d’assister au travail de création de l’illustrateur et auteur de bandes dessinées Laurent Libessart, qui animera un atelier ludique autour des contes et légendes du Pas-de-Calais.

Archives départementales du Pas-de-Calais 1 rue du 19 mars 1962 – 62000 Dainville Dainville 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 71 10 90 [{« type »: « email », « value »: « archives62@pasdecalais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321711090 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.archivespasdecalais.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Archives du Pas-de-Calais