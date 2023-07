Atelier de biérologie/zythologie (histoire et anecdotes sur la bière en Artois, dégustation à l’aveugle) Archives départementales du Pas-de-Calais Dainville, 16 septembre 2023, Dainville.

Atelier de biérologie/zythologie (histoire et anecdotes sur la bière en Artois, dégustation à l’aveugle) 16 et 17 septembre Archives départementales du Pas-de-Calais Gratuit, sur réservation, groupe limité à 12 personnes par atelier (14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15)

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les archives départementales du Pas-de-Calais vous ouvrent leurs portes. Ces journées seront aussi l’occasion de participer à un atelier de biérologie (ou zythologie pour les puristes) grâce à l’association Beer Potes : petit cours théorique et dégustation à l’aveugle (accords bières et chocolats locaux), agrémentés d’histoires et d’anecdotes sur la bière en Artois.

Atelier sur réservation (limité à 12 personnes par groupe)

Archives départementales du Pas-de-Calais 1 rue du 19 mars 1962 – 62000 Dainville Dainville 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

