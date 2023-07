Découverte des Archives et de ses métiers Archives départementales du Pas-de-Calais Dainville Catégories d’Évènement: Dainville

Pas-de-Calais Découverte des Archives et de ses métiers Archives départementales du Pas-de-Calais Dainville, 16 septembre 2023, Dainville. Découverte des Archives et de ses métiers 16 et 17 septembre Archives départementales du Pas-de-Calais Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Archives départementales du Pas-de-Calais vous ouvrent leurs portes. Divers parcours vous révèleront les différentes facettes du métier d’archiviste (collecte, classement, conservation, accueil du public, action culturelle). Des documents insolites ou symboliques vous permettront d’appréhender sous un autre angle l’histoire du Pas-de-Calais. Accompagnés d’un archiviste, vous pourrez être conseillés ou initiés à la recherche historique ou familiale, tout comme il vous sera possible de tester les fonctionnalités du site internet. Archives départementales du Pas-de-Calais 1 rue du 19 mars 1962 – 62000 Dainville Dainville 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 71 10 90 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

