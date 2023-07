Exposition « Le patrimoine vivant du Pas-de-Calais » Archives départementales du Pas-de-Calais Dainville Catégories d’Évènement: Dainville

Pas-de-Calais Exposition « Le patrimoine vivant du Pas-de-Calais » Archives départementales du Pas-de-Calais Dainville, 16 septembre 2023, Dainville. Exposition « Le patrimoine vivant du Pas-de-Calais » 16 et 17 septembre Archives départementales du Pas-de-Calais Gratuit, entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les archives départementales du Pas-de-Calais vous ouvrent leurs portes. Ces journées seront l’occasion de visiter une exposition consacrée au patrimoine vivant du Pas-de-Calais, à son folklore et à ses traditions linguistiques et culinaires. Archives départementales du Pas-de-Calais 1 rue du 19 mars 1962 – 62000 Dainville Dainville 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 71 10 90 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Archives du Pas-de-Calais Détails Catégories d’Évènement: Dainville, Pas-de-Calais Autres Lieu Archives départementales du Pas-de-Calais Adresse 1 rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville Ville Dainville Departement Pas-de-Calais Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Archives départementales du Pas-de-Calais Dainville

Archives départementales du Pas-de-Calais Dainville Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dainville/