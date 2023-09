Cet évènement est passé « Les Archives départementales du Nord à toute bride ». Archives départementales du Nord Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord « Les Archives départementales du Nord à toute bride ». Archives départementales du Nord Lille, 16 septembre 2023, Lille. « Les Archives départementales du Nord à toute bride ». 16 et 17 septembre Archives départementales du Nord Visite gratuite sur réservation (jauge limitée). Quelles sont les missions des Archives départementales ? Quels documents y sont conservés ? Pourquoi viendriez-vous aux Archives départementales ? Quelles sont les conditions de conservation des archives ?

Toutes ces questions trouveront leurs réponses au cours de cette visite. Des professionnels des Archives départementales vous mettront le pied à l’étrier !

Découvrez cet équipement patrimonial le temps d’un parcours spécialement élaboré pour les Journées européennes du Patrimoine. Avec la complicité de la Compagnie Les Goulus, vous franchirez tous les obstacles qui se dresseront entre vous et la connaissance de ce monde qui paraît tant mystérieux et obscur. Samedi 16 septembre à 15h.

Dimanche 17 septembre à 11h et 15h.

Jauge limitée / Sur réservation / Dans la limite des places disponibles. Archives départementales du Nord 22, rue Saint-Bernard – Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0359730600 http://www.archivesdepartements.lenord.fr

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

