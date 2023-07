Visites guidées des Archives départementales du Nord en Langue des Signes Française Archives départementales du Nord Lille, 16 septembre 2023, Lille.

Visites guidées des Archives en Langue des Signes Française

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les Archives du Nord vous proposent une visite en Langue des Signes Française.

En compagnie d’un médiateur culturel LSF, découvrez les coulisses et le quotidien des agents des Archives départementales qui œuvrent à la conservation et à la transmission d’un patrimoine utile et accessible à toutes et tous.

Des visites créées par Stéphane Delame de « Des signes-moi« .

=> Samedi 16 septembre, à partir de 14 h et à 16 h (durée 1 h 30)

=> Réservation conseillée. Dans la limite des places disponibles.

Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard – 59000 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©ArchivesNord