Nord Exposition « Jeux en Nord, entre tradition ludique et modernité sportive ». Archives départementales du Nord Lille, 16 septembre 2023, Lille. Exposition « Jeux en Nord, entre tradition ludique et modernité sportive ». 16 et 17 septembre Archives départementales du Nord Entrée libre À travers une présentation de documents originaux, les Archives départementales du Nord vous proposent de découvrir des pratiques ludiques ou des jeux d’exercices physiques emblématiques du patrimoine régional vivant. Vous retrouverez peut-être certains d’entre eux, sous une forme modernisée, aux Jeux Olympiques en 2024 …

Accès libre et gratuit à l’exposition temporaire durant le week-end des Journées européennes du Patrimoine et jusqu’au 13 octobre 2023 aux horaires d’ouverture de la salle de lecture des Archives départementales (du mardi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h). Archives départementales du Nord 22, rue Saint-Bernard – Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0359730600 http://www.archivesdepartementales.lenord.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03.59.73.06.00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

