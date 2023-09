Jeux anciens et traditionnels. Archives départementales du Nord Lille, 16 septembre 2023, Lille.

Jeux anciens et traditionnels. 16 et 17 septembre Archives départementales du Nord Accès libre et gratuit, tout public.

Table à élastique, jeu de la grenouille, anneaux aux crochets, billon à butte, fer à cheval, table à jeter, … Testez votre habileté et vos réflexes avec des jeux traditionnels du Nord.

Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.

Accès libre et gratuit / Sans réservation / Tout public.

Archives départementales du Nord 22, rue Saint-Bernard – Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France

© Archives départementales du Nord