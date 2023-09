Visites guidées des Archives départementales en Langue des Signes Française. Archives départementales du Nord Lille, 16 septembre 2023, Lille.

Visites guidées des Archives départementales en Langue des Signes Française. Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales du Nord Visite gratuite, réservation conseillée.

En compagnie d’un médiateur culturel LSF, découvrez les coulisses et le quotidien des agents des Archives départementales qui œuvrent à la conservation et à la transmission d’un patrimoine utile et accessible à toutes et tous.

Samedi 16 septembre à 14 h et 16 h (durée 1 h 30).

Réservation conseillée / Dans la limite des places disponibles.

Archives départementales du Nord 22, rue Saint-Bernard – Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France

