Cet évènement est passé Atelier d’écriture « Plus vite, plus haut, plus fort ». Archives départementales du Nord Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier d’écriture « Plus vite, plus haut, plus fort ». Archives départementales du Nord Lille, 16 septembre 2023, Lille. Atelier d’écriture « Plus vite, plus haut, plus fort ». 16 et 17 septembre Archives départementales du Nord Accès libre et gratuit, tout public. Tel un scribe, venez vous initier aux graphies de tout temps, de l’an 0 à l’an 2020, en jouant avec des expressions utilisées dans le monde sportif.

Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.

Accès libre et gratuit sans réservation / Tout public. Archives départementales du Nord 22, rue Saint-Bernard – Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0359730600 http://www.archivesdepartementales.lenord.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03.59.73.06.00. »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Archives départementales du Nord Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Archives départementales du Nord Adresse 22, rue Saint-Bernard - Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Archives départementales du Nord Lille latitude longitude 50.620123;3.042688

Archives départementales du Nord Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/