Nord Conférence musicale du Project Boussu Archives départementales du Nord Lille, 21 juin 2023, Lille. Conférence musicale du Project Boussu Mercredi 21 juin, 19h00 Archives départementales du Nord Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Investigations dans les fonds d’archives, recherches musicologiques et organologiques, expérimentations à l’atelier de lutherie, performance musicale, telles sont les notes qui composent la partition du Project Boussu qui vous sera jouée le mercredi 21 juin 2023 aux Archives départementales du Nord. Ce project rassemble trois musiciennes baroques et un luthier autour de l’œuvre du facteur d’instrument Benoît Joseph Boussu (1703-1773) dont plusieurs spécimens sont encore conservés au musée des Instruments de musique de Bruxelles. Geerten Verberkmoes, chercheur et luthier, partagera le résultat des recherches qu’il a menées, dans les fonds d’archives, notamment aux Archives départementales du Nord, pour révéler le parcours de vie de Benoît Joseph Boussu natif de Fourmies en 1703, notaire de profession d’abord, puis luthier de renom dont le travail est connu principalement à Bruxelles mais aussi à Liège et à Amsterdam au XVIIIe siècle. L’ensemble Boussu (Ann Cnop et Shiho Ono au violon, Mathilde Wolfs au violoncelle) proposera un programme musical composé d’œuvres rares, parfois même inédites, de trois compositeurs qui, à la même époque, étaient actifs notamment à Bruxelles : Henri-Jacques de Croes (1705-1786), Eugène Godecharles (1742-1798) et Pieter van Maldere (1729-1768). Les musiciennes de l’ensemble joueront sur des répliques d’instruments de Boussu construites par Geerten Verberkmoes. Cette conférence sera traduite simultanément en français. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Réservation et informations : 03 59 73 06 00 / ARCHIVEDEP@lenord.fr Adresse des Archives départementales du Nord : 22 rue Saint-Bernard, 59000 Lille Archives départementales du Nord 22, rue Saint-Bernard – Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0359730600 http://www.archivesdepartementales.lenord.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 06 00 »}, {« type »: « email », « value »: « ARCHIVEDEP@lenord.fr »}] [{« link »: « mailto:ARCHIVEDEP@lenord.fr »}, {« link »: « https://archivesdepartementales.lenord.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

