L’aérotrain, l’une des dernières utopies du XXe siècle Archives départementales du Loiret Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans L’aérotrain, l’une des dernières utopies du XXe siècle Archives départementales du Loiret Orléans, 22 janvier 2024, Orléans. L’aérotrain, l’une des dernières utopies du XXe siècle Lundi 22 janvier 2024, 18h00 Archives départementales du Loiret Entrée libre et gratuite Dans le cadre d’un cycle de conférence organisé par les archives départementales du Loiret, Elke Mittmann, Directrice de la Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire, animera une conférence intitulée L’aérotrain, l’une des dernières utopies du XXe siècle .

La conférence retracera l’étonnante aventure d’une utopie d’ingénierie des années 1970 en France : l’aérotrain, imaginé comme le moyen de transport public du futur. La voie expérimentale était réalisée dans le Loiret, entre Saran et Ruan, sans pour autant être terminée.

En partant d’une brève description de la politique de l’infrastructure des années 1950 à 1970 en France, la conférence vise à présenter le caractère utopique de ce projet intrinsèquement lié à l’inventeur de l’aérotrain : Jean Bertin Retrouvez ICI l’ensemble des conférences organisées par les archives du Loiret Archives départementales du Loiret 29 boulevard Marie Stuart, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.archives-loiret.fr/vie-culturelle-2/conferences/programmation-culturelle-rendez-vous-en-terre-loiretaine-le-loiret-au-fil-des-siecles »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-22T18:00:00+01:00 – 2024-01-22T19:30:00+01:00

2024-01-22T18:00:00+01:00 – 2024-01-22T19:30:00+01:00 aérotrain archives départementales du Loiret Vue de l’aérotrain et de la voie d’essai ©Arch. Dép. du Loiret, 1242W479 Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Archives départementales du Loiret Adresse 29 boulevard Marie Stuart, 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Archives départementales du Loiret Orléans latitude longitude 47.911366;1.92778

Archives départementales du Loiret Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/