Atelier d’écriture jeunesse – de 8 à 10 ans Archives départementales du Loiret, 12 avril 2023, Orléans.

Atelier d’écriture jeunesse – de 8 à 10 ans Mercredi 12 avril, 10h00 Archives départementales du Loiret

Gratuit, sur inscription

À partir de documents d’archives et en petit groupe de six, les enfants seront invités à éveiller leurs capacités d’expression écrite et leur inventivité.

Archives départementales du Loiret 6 rue d’Illiers 45000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Par Émilie Riger, écrivaine

À partir de documents d’archives et en petit groupe de six, les enfants seront invités à éveiller leurs capacités d’expression écrite et leur inventivité. L’occasion de créer en s’amusant et de partager avec les autres participants, tout en découvrant l’intérêt historique d’un document d’archives.

Inscription obligatoire (6 enfants + 6 adultes accompagnants)

*En 2023, les Archives du Loiret et l’écrivaine Émilie Riger s’associent pour une résidence d’écriture. Pendant 7 mois, Émilie Riger bénéficiera d’une bourse de résidence pour mener à bien son projet d’écriture et animer des actions autour de son œuvre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T10:00:00+02:00

2023-04-12T12:00:00+02:00

Arch. dép. du Loiret