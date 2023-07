Visite commentée du bâtiment des Archives du Jura Archives départementales du Jura Montmorot, 16 septembre 2023, Montmorot.

Visite commentée du bâtiment des Archives du Jura Samedi 16 septembre, 09h15, 14h15 Archives départementales du Jura Départ des visites à heures fixes : 9h15, 10h, 10h45, 14h15, 15h, 15h45. Durée de la visite 1h15-1h30. Inscription non obligatoire mais souhaitable.

Les agents des Archives du Jura vous accompagnent dans la découverte du bâtiment et des espaces habituellement non-ouverts au public. Les professionnels des archives vous feront partager leurs missions et vous feront notamment découvrir les ateliers de photographie, de reliure-restauration, de conditionnement et des magasins d’archives. Une démonstration de classement d’archives vous sera proposée si vous souhaitez poursuivre la découverte.

Archives départementales du Jura Impasse des Archives 39570 Montmorot Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 41 28 http://www.archives39.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 47 41 28 »}, {« type »: « email », « value »: « archives-jura@jura.fr »}] Visite des locaux : salle de lecture, ateliers de photographie et de reliure, magasins d’archives. Accès par l’impasse des archives (entre les bâtiments de Conforama), stationnement sur parking Géant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:15:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00

