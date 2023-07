Jeu de memory autour des métiers traditionnels jurassiens et comtois Archives départementales du Jura Montmorot, 16 septembre 2023, Montmorot.

Jeu de memory autour des métiers traditionnels jurassiens et comtois Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Archives départementales du Jura Réservation conseillée mais non-obligatoire. Durée 1h15-1h30 avec le quiz.

Les Archives du Jura proposent au jeune public de découvrir des métiers traditionnels jurassiens et comtois au travers d’un jeu de memory. Il suffit d’associer des images de métiers, tirées des fonds des Archives, avec leur domaine d’activité. Un livret remis aux participants explique les différents métiers et donne des informations sur l’histoire et l’évolution de chaque profession.

Les participants sont ensuite invités à répondre à un quiz pour tester leurs connaissances.

Archives départementales du Jura Impasse des Archives 39570 Montmorot Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 41 28 http://www.archives39.fr [{« type »: « email », « value »: « archives-jura@jura.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 47 41 28 »}] Visite des locaux : salle de lecture, ateliers de photographie et de reliure, magasins d’archives. Accès par l’impasse des archives (entre les bâtiments de Conforama), stationnement sur parking Géant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

