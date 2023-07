Présentation de documents originaux issus de fonds d’ateliers et d’artisans Archives départementales du Jura Montmorot Catégories d’Évènement: Jura

Montmorot Présentation de documents originaux issus de fonds d’ateliers et d’artisans Archives départementales du Jura Montmorot, 16 septembre 2023, Montmorot. Présentation de documents originaux issus de fonds d’ateliers et d’artisans Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Archives départementales du Jura Accès libre pendant les horaires d’ouverture : 9h-12h30 et 14h-17h30. Les Archives du Jura vous proposent de découvrir des documents originaux présentés sous vitrines en salle de lecture. Ces documents sont issus de deux fonds privés entrés et classés récemment aux Archives : le fonds de la tournerie Grandclément à Viry et le fonds Raoul Prost-Rosset, fabricant de mètres métalliques à Longchaumois. Des panneaux explicatifs retracent l’histoire de ces deux entreprises, qui témoignent de la reconnaissance nationale et internationale des savoir-faire jurassiens. Archives départementales du Jura Impasse des Archives 39570 Montmorot Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 41 28 http://www.archives39.fr Visite des locaux : salle de lecture, ateliers de photographie et de reliure, magasins d’archives. Accès par l’impasse des archives (entre les bâtiments de Conforama), stationnement sur parking Géant. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

© Archives départementales du Jura, S. Rabany

