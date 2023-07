Conférence : « Archéologie et archéologues de la Belle Époque » par Alain Beyneix Archives départementales du Gers Auch, 16 septembre 2023, Auch.

Conférence : « Archéologie et archéologues de la Belle Époque » par Alain Beyneix Samedi 16 septembre, 16h00 Archives départementales du Gers Gratuit. Sur inscription.

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l’archéologie suscitait un engouement considérable. Elle était devenue un loisir à la mode pour la bourgeoisie éclairée, les ecclésiastiques, les médecins de campagne et les instituteurs des villages. Les fouilles étaient alors entreprises sans aucune réglementation, avec des méthodes assez rudimentaires. On prélevait rapidement des couches archéologiques à la recherche d’objets précieux, en négligeant totalement le contexte stratigraphique. De nombreux sites ont ainsi subi des destructions irréversibles. Il a fallu attendre la loi de 1941 pour mettre fin à ce type d’activité. À travers les portraits et les activités croisées de deux archéologues amateurs, Paul Camichel et Otto Hauser, qui étaient actifs peu avant la Première Guerre mondiale respectivement dans le Languedoc et le Périgord, cette conférence cherchera à illustrer concrètement cette période faste de l’archéologie, connue sous le nom de Belle Époque de l’archéologie.

Archives départementales du Gers 81 route de Pessan, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie http://archives32.fr [{« type »: « email », « value »: « archives32@gers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 67 47 67 »}] Les archives départementales du Gers ont été instituées par la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796), prescrivant le transfert au chef-lieu de chaque département des archives conservées dans les districts (circonscriptions ayant précédé les arrondissements) : « Les administrations centrales de département feront rassembler dans le chef-lieu du département tous les titres et papiers dépendant des dépôts appartenant à la République ».

Le nouveau bâtiment, présentant plus de 6480 m² de surface utile, a été construit de 2001 à 2003. La Ville d’Auch ayant demandé la prise en compte de l’environnement urbain généralement construit à un seul étage, les magasins d’archives, d’une capacité totale de 23000 ml., furent répartis sur deux niveaux, le rez-de-chaussée et le sous-sol, l’étage étant réservé aux fonctions administratives et aux ateliers. Les archives départementales sont situées dans le parc du Conseil Général du Gers. Suivre le fléchage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©DR