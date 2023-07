Au fil du temps : l’archéologie du XIXe siècle dans le Gers et la patrimonialité des vestiges Archives départementales du Gers Auch, 16 septembre 2023, Auch.

Au fil du temps : l’archéologie du XIXe siècle dans le Gers et la patrimonialité des vestiges 16 et 17 septembre Archives départementales du Gers Gratuit. Entrée libre.

Si, aux XVIIe et XVIIIe siècles, seuls les beaux objets étaient exhumés pour alimenter les collections et les cabinets des antiquaires, le XIXe siècle marque un tournant pour l’archéologie. C’est une période marquée par la prise de conscience de l’existence d’un patrimoine national, les recherches sur le terrain, l’essor et la multiplication des sociétés savantes, ainsi que l’émergence de l’idée d’un lien entre un objet et son lieu d’origine. L’intérêt pour le Moyen Âge se renforce, tandis que la paléontologie et la préhistoire émergent, renouvelant les pratiques de terrain grâce à l’apport de la géologie. Tout au long du XIXe siècle, cette prise de conscience pose les premiers jalons du cadre administratif et juridique qui sera progressivement mis en place au XXe siècle.

Cette exposition présente le contexte général et local de l’époque, ainsi qu’une vingtaine de découvertes archéologiques. Son objectif est d’illustrer l’évolution de la discipline archéologique dans le Gers au XIXe siècle et l’émergence de la notion de patrimonialité des vestiges. L’exposition réunit une cinquantaine de documents manuscrits et iconographiques provenant des fonds publics et privés conservés aux archives départementales, ainsi que des prêts consentis par des collectivités locales et des particuliers. La plupart de ces documents seront présentés pour la première fois au public.

Archives départementales du Gers 81 route de Pessan, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie http://archives32.fr Les archives départementales du Gers ont été instituées par la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796), prescrivant le transfert au chef-lieu de chaque département des archives conservées dans les districts (circonscriptions ayant précédé les arrondissements) : « Les administrations centrales de département feront rassembler dans le chef-lieu du département tous les titres et papiers dépendant des dépôts appartenant à la République ».

Le nouveau bâtiment, présentant plus de 6480 m² de surface utile, a été construit de 2001 à 2003. La Ville d’Auch ayant demandé la prise en compte de l’environnement urbain généralement construit à un seul étage, les magasins d’archives, d’une capacité totale de 23000 ml., furent répartis sur deux niveaux, le rez-de-chaussée et le sous-sol, l’étage étant réservé aux fonctions administratives et aux ateliers. Les archives départementales sont situées dans le parc du Conseil Général du Gers. Suivre le fléchage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Archives départementales du Gers