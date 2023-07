À la découverte des archives départementales et de l’histoire gasconne Archives départementales du Gers Auch, 16 septembre 2023, Auch.

À la découverte des archives départementales et de l’histoire gasconne 16 et 17 septembre Archives départementales du Gers Gratuit. Sur inscription.

Installées depuis 2006 dans un bâtiment spécifique situé au cœur du parc de l’hôtel du département, les archives départementales ouvriront exceptionnellement leurs portes les 17 et 18 septembre 2022 après-midi, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Elles vous invitent à découvrir leurs missions de collecte, de classement, de conservation, de communication et de valorisation des 18 kilomètres linéaires de documents dont elles sont responsables.

En tant que lieu de mémoire du cœur de la Gascogne, créé en 1796, les archives départementales vous proposent de plonger dans l’histoire du Gers, du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Ne manquez pas cette occasion ! Venez nombreux à la rencontre de l’histoire et de la mémoire gasconnes.

Archives départementales du Gers 81 route de Pessan, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie http://archives32.fr [{« type »: « email », « value »: « archives32@gers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 67 47 67 »}] Les archives départementales du Gers ont été instituées par la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796), prescrivant le transfert au chef-lieu de chaque département des archives conservées dans les districts (circonscriptions ayant précédé les arrondissements) : « Les administrations centrales de département feront rassembler dans le chef-lieu du département tous les titres et papiers dépendant des dépôts appartenant à la République ».

Le nouveau bâtiment, présentant plus de 6480 m² de surface utile, a été construit de 2001 à 2003. La Ville d’Auch ayant demandé la prise en compte de l’environnement urbain généralement construit à un seul étage, les magasins d’archives, d’une capacité totale de 23000 ml., furent répartis sur deux niveaux, le rez-de-chaussée et le sous-sol, l’étage étant réservé aux fonctions administratives et aux ateliers. Les archives départementales sont situées dans le parc du Conseil Général du Gers. Suivre le fléchage.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Archives départementales du Gesr