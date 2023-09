Visite des ateliers techniques des archives départementales Archives Départementales du Doubs Besançon, 16 septembre 2023, Besançon.

Visites toutes les heures de l'atelier de photographie le samedi. | Visites toutes les heures de l'atelier de reliure le dimanche.

Des artisans aux archives ?

Profitez de votre visite, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, pour découvrir la diversité des métiers exercés aux archives : photographe (le samedi) ou relieur (le dimanche), nos collègues vous présenteront avec passion leurs missions au quotidien (reproduction des documents d’archives de toute nature et de tout format, protection et réparation des documents, etc.).

Installées depuis 1986 à Planoise, les Archives départementales, service du Département du Doubs, conservent les archives produites par les administrations existant ou ayant existé sur le territoire du département, ainsi que des fonds privés, provenant de syndicats, de partis politiques, d'entreprises ou d'associations. De nombreux métiers (archivistes, bien sûr, mais aussi relieurs, restaurateurs, photographes, magasiniers, etc…) y sont représentés. Les découvrir, c'est se faire une autre image des Archives, bien loin des clichés !

