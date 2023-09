Ateliers ludiques aux archives départementales Archives Départementales du Doubs Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Ateliers ludiques aux archives départementales Archives Départementales du Doubs Besançon, 16 septembre 2023, Besançon. Ateliers ludiques aux archives départementales 16 et 17 septembre Archives Départementales du Doubs Accès libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, venez participer à des ateliers ludiques organisés aux archives départementales du Doubs !

Au programme : jeu sur des photographies anciennes et actuelles de Besançon ; jeux en lien avec l’exposition « Au coeur de Lip » : jeu de l’oie consacré au conflit Lip ; le dimanche uniquement, partie de Chomageopoly, jeu inventé par les Lip après le conflit de 1973. Archives Départementales du Doubs 11 rue Marc Bloch 25000 Besançon Besançon 25000 Cassin Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://portail-archives.doubs.fr/page/comment-se-rendre-aux-archives-departementales-du-doubs Installées depuis 1986 à Planoise, les Archives départementales, service du Département du Doubs, conservent les archives produites par les administrations existant ou ayant existé sur le territoire du département, ainsi que des fonds privés, provenant de syndicats, de partis politiques, d’entreprises ou d’associations. De nombreux métiers (archivistes, bien sûr, mais aussi relieurs, restaurateurs, photographes, magasiniers, etc…) y sont représentés. Les découvrir, c’est se faire une autre image des Archives, bien loin des clichés ! Voiture : parking du centre commercial du Parc. Transports en commun : arrêt Allende ou Cassin. Accès par rue piétonne via la place Cassin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

