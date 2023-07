Exposition Des bulles dans le maquis « Bande-dessinée et Résistance de 1944 à 2023 » Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

Exposition présentée au musée de la Résistance et de la Déportation du Cher, en partenariat avec le musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne

Dès la Libération, la bande-dessinée s’est emparée de la Résistance en transmettant une certaine image des combattants de l’ombre. Or, depuis plus de 70 ans, l’évocation de l’image du maquisard dans les BD a subi de nombreux infléchissements. Ces productions foisonnantes ont amené le musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne (AAMRN), en partenariat avec le musée de la Résistance et de la Déportation du Cher, à construire une rétrospective dédiée au « neuvième art » autour du thème du maquis et du sauvetage, dans une région où ces formes de résistance furent particulièrement développées.

Cet événement revient sur plus de 80 ans de création artistique à travers des planches originales, des story-boards, des archives et des objets qui gagent de la place du maquis dans les représentations du conflit.

En prime, un focus particulier est proposé sur la création d’une œuvre originale : La Résistance du sanglier. Cette dernière est dessinée et scénarisée par Stéphane Levallois et retrace le parcours de son grand-père, Bernard Lesourd, résistant du Loir-et-Cher.

Après l’exposition Traits résistants au Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD) en 2011 et La BD prend le maquis au Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère à Grenoble en 2016, cette rétrospective permet également de faire le point sur la manière dont les musées ont vu ou fait évoluer ce sujet depuis une vingtaine d’années.

Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation Rue Heurtault-de-Lamerville 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 55 82 60 http://archives18.fr La direction des Archives départementales et du patrimoine est un service du Conseil départemental du Cher.

Sa mission est de collecter, conserver et faire connaître le patrimoine du département : patrimoine écrit, avec les Archives départementales du Cher et patrimoine architectural et mobilier, avec le service du patrimoine.

Structure unique en France, le musée de la Résistance et de la Déportation du Cher a été construit en synergie avec les Archives départementales. Son espace d’exposition permanente a pour thème central l’histoire de la ligne de démarcation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Dessin extrait d’une planche d’Un bleu, dans Vivre libre ou mourir, Olivier Brazao (dessins), Jean-Christophe Derrien (texte), Xavier Aumage (recherches historiques). Coll. AAMRN / Éditions du Lombard