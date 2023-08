Archives départementales Archives départementales Draguignan, 16 septembre 2023, Draguignan.

Pôle Culturel Chabran – 660 bd kennedy

14h à 18h Visites guidées du bâtiment des archives

15 pers. max sur réservation – Tout public

14h à 17h Atelier « Restauration »

Dévouverte de la restauration de documents avec des travaux pratiques sur un feuillet endommagé.

14h à 15h30 Atelier « Retracer l’histoire de sa commune »

L’atelier permettra de découvrir les sources indispensables pour écrire l’histoire de sa commune et de ses habitants. Des exercices de recherche seront proposés.

15 pers. max. Sur réservation – adolescents et adultes

16h à 17h30 Atelier « Initiation à la généalogie familiale »

Un historique des institutionss françaises dont les archives permettent aujourd’hui d’effectuer des recherches généalogiques et présentation des principales sources utiles, notamment sur notre site internet.

15 pers. max. Sur réservation – adolescents et adultes

Renseigenments et réservation : 04 83 95 83 83 – ad83@var.fr

Archives départementales 660 Bd John Kennedy, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 83 95 83 83 https://archives.var.fr/ ad83@var.fr Placées sous l'autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation (1er janvier 1986), les Archives départementales ont pour missions de :

Collecter

Veiller au versement des archives publiques, c’est-à-dire des documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics, mais aussi des notaires.

Recueillir les dépôts des communes de moins de 2000 habitants.

Susciter les dons et dépôts d’archives privées provenant de particuliers, de familles, d’associations ou d’entreprises.

Classer

Rendre les archives accessibles au public par un travail de tri et de classement qui aboutit à l’élaboration d’instruments de recherche (inventaires, répertoires, fichiers, bases de données).

Conserver

Assurer la conservation matérielle des archives, patrimoine prestigieux et irremplaçable, dans les meilleures conditions. A cet effet, les Archives disposent d’ateliers de numérisation, photographie, restauration et font procéder à la numérisation de documents par des prestataires extérieurs.

Communiquer

Permettre l’accès du patrimoine archivistique au plus grand nombre… aux services administratifs qui consultent régulièrement leurs dossiers, aux particuliers pour justifier leurs droits, aux chercheurs pour leurs travaux historiques, aux généalogistes et amateurs d’histoire locale qui y découvrent leurs racines, aux jeunes par l’intermédiaire du Service éducatif, au grand public grâce à des conférences, colloques, publications ou expositions… Parking à proximité

