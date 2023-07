Visite théâtralisée Archives départementales d’Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours, 16 septembre 2023, Chambray-lès-Tours.

Visite théâtralisée 16 et 17 septembre Archives départementales d’Indre-et-Loire

Sortie de boîte

Que se passe t’il aux Archives ?

On s’agite. Le magasinier perd la tête. L’eau du moulin déborde. Une lettre est perdue. Des fantômes surgissent dans les réserves…

Le photographe cherche son modèle. Un livre est mal en point, pourra-t-on le guérir ?

Découvrez ce parcours de drôles d’histoires !

Durée : 45 mn

Archives départementales d’Indre-et-Loire 41 rue Michaël Faraday 37170 Chambray-les-Tours Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 60 88 88 http://archives.touraine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://archives.touraine.fr/page/contactez-nous »}] Édifié en 1990, ce bâtiment, grâce à sa grande capacité de stockage et aux conditions climatiques de ses magasins, est dédié au traitement et à la conservation des archives postérieures à 1940 et des archives de toutes périodes documentant l’histoire locale et familiale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:50:00+02:00 – 2023-09-17T17:20:00+02:00

© Archives d’Indre-et-Loire