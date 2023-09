Déambulation culturelle à vélo et concert avec I’M FROM RENNES Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Déambulation culturelle à vélo et concert avec I’M FROM RENNES Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes, 17 septembre 2023, Rennes. Déambulation culturelle à vélo et concert avec I’M FROM RENNES Dimanche 17 septembre, 14h30 Archives Départementales d’Ille et Vilaine Pour participer au parcours vélo : Départ FRAC à 14h30 (Possibilité de location, départ 14h à la Maison du Vélo, Place de la gare) / Parcours vélo gratuit (venir avec un vélo) sur inscription dans la limite des places disponibles. Déambulation culturelle à vélo et concert avec I’M FROM RENNES

A l’invitation du Département et d’I’M FROM RENNES, partez en rando vélo pour découvrir en musique Beauregard et ses équipements culturels : le FRAC, le Garage, les Archives départementales où sera proposé un concert de l’éclectique Bellboy.

Le dimanche 17 septembre de 14h30 à 17h – Concert à partir de 16h40 sur le parvis des Archives départementales

Pour participer au parcours vélo : Départ FRAC Bretagne à 14h30 – 19 rue André Mussat

(Possibilité de location de vélo : départ 14h à la Maison du Vélo – Place de la gare à Rennes)

Arrivée aux Archives départementales

Parcours vélo gratuit (venir avec son vélo) sur inscription dans la limite des places disponibles, auprès de l’association I’M FROM RENNES

inscription : contact@imfromrennes.com Archives Départementales d’Ille et Vilaine 1 rue Jacques Léonard, 35000, Rennes Rennes 35000 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 02 40 00 http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr https://www.facebook.com/archives35/ [{« type »: « email », « value »: « contact@imfromrennes.com »}] [{« link »: « mailto:contact@imfromrennes.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©IMFR Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Archives Départementales d'Ille et Vilaine Adresse 1 rue Jacques Léonard, 35000, Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Archives Départementales d'Ille et Vilaine Rennes latitude longitude 48.12907;-1.69268

Archives Départementales d'Ille et Vilaine Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/