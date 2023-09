Laissez-vous guider dans les coulisses des Archives départementales Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes, 16 septembre 2023, Rennes.

Laissez-vous guider dans les coulisses des Archives départementales 16 et 17 septembre Archives Départementales d’Ille et Vilaine réservation pour les visites LSF : rencontres.archives@ille-et-vilaine.fr programme détaillé des animations proposées sur archives.ille-et-vilaine.fr

Des visites originales pour comprendre le quotidien des Archives et découvrir les secrets de ce grand bâtiment

Entrez et visitez des espaces habituellement fermés au public en vous laissant guider par des professionnels chevronnés qui vous parleront du bâtiment, des métiers des archives et des documents rares et précieux qui sont conservés dans ces murs.

Une visite en LSF le samedi et le dimanche à 13h45.

tout public – durée : 45 mn – RV dans le hall principal du bâtiment

Archives Départementales d’Ille et Vilaine 1 rue Jacques Léonard, 35000, Rennes Rennes 35000 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 02 40 00 http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr https://www.facebook.com/archives35/ [{« type »: « link », « value »: « http://archives.ille-et-vilaine.fr »}, {« type »: « email », « value »: « rencontres.archives@ille-et-vilaine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.99.02.30.50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Thomas Crabot