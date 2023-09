Le petit Oracle des Archives Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes, 16 septembre 2023, Rennes.

Le petit Oracle des Archives 16 et 17 septembre Archives Départementales d’Ille et Vilaine Tout public – exposition et médiation en continu – salle de lecture

Vous n’avez jamais lu de livres de sorcellerie et d’incantations magiques ? Abracadabra ! venez découvrir ceux conservés aux Archives, supports de notre nouveau jeu : l’Oracle des Archives, entre tarot de Marseille et divination ! Commencez une carrière de médium et découvrez une exposition de documents originaux en lien avec notre oracle.

Programme détaillé des animations proposées sur archives.ille-et-vilaine.fr

Archives Départementales d'Ille et Vilaine 1 rue Jacques Léonard, 35000, Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

ADIV