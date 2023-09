Découverte du matrimoine local Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes, 16 septembre 2023, Rennes.

Découverte du matrimoine local 16 et 17 septembre Archives Départementales d’Ille et Vilaine Programme détaillé des animations proposées sur archives.ille-et-vilaine.fr

Cette année, les JEP deviennent les JEMP !

Le Département a souhaité mettre en valeur le matrimoine local à partir de cette édition 2023. Ainsi les Journées Européennes du Patrimoine s’appellent désormais les Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine.

Je n’ai jamais vu plus beau visage que sa voix

Aperçu de la première étape du travail de création du collectif Micro-Sillons qui s’est donné pour ambition de recomposer les archives sonores d’Angèle Vannier, poétesse et femme de radio qui a passé la plus grande partie de sa vie à Bazouges-la-Pérouse.

En libre accès et en continu – salle du service éducatif

Lectures musicales d’autrices bretonnes oubliées

La fédération des cafés librairies, Camille Kerdellant et Rozenn Fournier de la Cie KF et le musicien Alain Philippe vous convient à des lectures issues du matrimoine breton.

Le dimanche 17 septembre 2023 à 14h30 et à 16h (lecture en LSF) – salle du service éducatif

Archives Départementales d'Ille et Vilaine 1 rue Jacques Léonard, 35000, Rennes Rennes 35000 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

LeTrioFedeCafesLibrairies©AlainGuillot