Escape game sur inscription (cf. ci-dessous) – durée entre 35 et 45 mn.

Autres animations en libre accès en continu.

Rendez-vous dans le hall principal des Archives et au niveau -1 (auditorium et foyer).

Molière toujours avec nous !

De multiples animations pour les 350 ans de la disparition du plus célèbre promoteur de la langue française.

Escape game

Le 17 février 1673, Molière se meurt. Depuis les coulisses de son théâtre, vous devrez aider sa troupe à poursuivre ses représentations et à retrouver ses œuvres inédites avant que celles-ci ne tombent entre de mauvaises mains…

plusieurs séances tout au long de la journée, ainsi qu’une séance chaque jour en LSF à 15h.

Parcours ludique en réalité augmentée avec l’application BavAR[t]

Retrouvez plusieurs œuvres numériques en lien avec Molière ou le théâtre, géolocalisées autour et dans le bâtiment des Archives. La visite de cette exposition en réalité augmentée se fait sous forme de jeu avec une récompense à la clé.

Visite virtuelle du théâtre de Molière

Il s’agit d’une visite interactive du théâtre du Palais-Royal au XVIIe siècle, où Molière et sa troupe se produisirent de 1660 à 1673 (reconstitution en 3D).

Diffusion de courtes vidéos pour (re)découvrir Molière

– Molière, quelle histoire ! film d’animation de TV5 Monde sur la vie de Jean-Baptiste Poquelin

– Sur les pas du plus populaire des dramaturges français, deux films de 10 minutes de France 24

Exposition « De cape et de crocs. Théâtre et société au XVIIe siècle »

Basée sur le travail du dessinateur JL Masbou et du scénariste A. Ayroles, les panneaux de cette exposition nous replongent dans le théâtre de Molière en Bretagne au XVIIe siècle.

Présentation – vente du livre « Traces éphémères. Histoire de théâtre »

Une histoire du théâtre et de la « Fabrique du spectacle » en Ille-et-Vilaine du XVe siècle à nos jours par le prisme des traces, des sources et des archives qui subsistent, sous la plume de multiples auteurs.

Programme détaillé des animations proposées sur archives.ille-et-vilaine.fr

