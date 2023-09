Exposition « Sculpteur d’Histoire(s) » – Bande dessinée et Histoire #17 Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes, 16 septembre 2023, Rennes.

Tout public – en continu – salle d’exposition / Visites en LSF sur inscription par mail :

Découverte de l’exposition « Sculpteur d’Histoire(s) »

Bande dessinée et Histoire #17

La nouvelle exposition des Archives départementales est consacrée à la vie et à l’œuvre de l’abbé Fouré. À travers une sélection d’archives et des illustrations inédites, le public fait connaissance avec le créateur des rochers sculptés de Rothéneuf à Saint-Malo.

L’exposition sera visible jusqu’au 12 janvier 2024.

Programme détaillé des animations proposées sur archives.ille-et-vilaine.fr

Archives Départementales d'Ille et Vilaine 1 rue Jacques Léonard, 35000, Rennes Rennes 35000 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 02 40 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

