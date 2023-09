Histoire et généalogie Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Histoire et généalogie Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes, 16 septembre 2023, Rennes. Histoire et généalogie 16 et 17 septembre Archives Départementales d’Ille et Vilaine en continu – hall d’accueil et salle de lecture Les sociétés savantes vous feront partager leur passion pour l’histoire et l’érudition, tandis que les cercles généalogiques départementaux vous apporteront tous les renseignements pour vous lancer dans la découverte de vos ancêtres et leur histoire avec les technologies actuelles. Programme détaillé des animations proposées sur archives.ille-et-vilaine.fr Archives Départementales d’Ille et Vilaine 1 rue Jacques Léonard, 35000, Rennes Rennes 35000 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 02 40 00 http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr https://www.facebook.com/archives35/ [{« link »: « http://archives.ille-et-vilaine.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

