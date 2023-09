La restauration des archives pour tous Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes, 16 septembre 2023, Rennes.

La restauration des archives pour tous

Plusieurs animations et jeux pour comprendre l’importance de la conservation des archives

Apprentis restaurateurs

Découvrez comment restaurer des documents rares et précieux au sein même des ateliers de restauration des Archives départementales ! Avec Manon, notre restauratrice, vous apprendrez durant une heure, en famille, les gestes qui sauvent les archives.

Samedi 16 à 10h (créneau réservé LSF) – Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 3 créneaux à 14h, 15h30 et 17h

RV dans le hall principal du bâtiment

Le créneau du samedi matin sera signé en Langue des Signes Française

A partir de 7 ans – Groupe de 8 personnes

Inscription conseillée au 02 99 02 30 50 ou par mail : rencontres.archives@ille-et-vilaine.fr

Archiver, c’est gagner !

Jouez avec les archives autour d’un beau plateau de jeu de l’oie et gagnez de jolies surprises !

Animation pour les grands et les petits (jeune public à partir de 10 ans)

Les plus jeunes pourront également reconstituer des puzzles géants des Archives figurant la restauration.

Tout public – en continu – cafétéria

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

ADIV