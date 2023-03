Résistances Archives Départementales Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr . EUR En 1941, Elsa Barraine et Roger Desormières organisent la résistance culturelle pour tenter de contrer la propagande allemande ou vichyste. Poulenc, Auric, Sauguet font partie du Front National des Musiciens et écrivent sur les textes profondément engagés de Eluard ou Aragon. Ces œuvres austères diffusées sur Radio Paris contrastent avec les chansons résistantes des maquis ou de Radio Londres : elles passent de bouche en bouche et se donnent à cœur joie dans la caricature : quoi de mieux que de résister par le rire… même s’il est jaune. Ce concert-lecture a lieu aux Archives départementales de la Côte d’Or dans le cadre de l’exposition Pionnier de la résistance, le réseau Grenier Godart 1940-1942. Tarif 16€

Tarif réduit 13€

Tarif réduit 13€

Gratuit -12 ans +33 3 80 63 66 98 https://www.arteggio.org/

