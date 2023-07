Représentation théâtrale : « Inconnu à cette adresse » Archives départementales d’Eure-et-Loir Mainvilliers Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Mainvilliers Représentation théâtrale : « Inconnu à cette adresse » Archives départementales d’Eure-et-Loir Mainvilliers, 16 septembre 2023, Mainvilliers. Représentation théâtrale : « Inconnu à cette adresse » Samedi 16 septembre, 17h45 Archives départementales d’Eure-et-Loir 70 places. Ouverture des portes 10 min avant la représentation. Les étudiants de 2ème année de BTS C.R.C.I du CFAI de Châteaudun présentent : « Inconnu à cette adresse », pièce adaptée d’une nouvelle épistolaire écrite par l’Américaine Kressman Taylor.

» Une longue et solide complicité unit Max et Martin, deux associés marchands d’art. en 1932, Martin retourne vivre en Allemagne, tandis que Max, juif américain, demeure en Californie.

– « Je crois que Hitler est bon pour le pays, mais je n’en suis pas sûr », lui confie bientôt Martin.

Un sombre pressentiment envahit Max à mesure que son compagnon espace leur correspondance. L’Histoire aura-t-elle raison de leur amitié ? »

https://archives28.fr/ateliers-culturels-et-educatifs/journees-du-patrimoine-16-et-17-septembre-2023/representation-theatrale–inconnu-a-cette-adresse Archives départementales d’Eure-et-Loir 3, rue Philarète Chasles, 28300 Mainvilliers Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 88 82 20 http://www.archives28.fr https://www.facebook.com/archives.departementales.eure.et.loir [{« type »: « link », « value »: « https://archives28.fr/ateliers-culturels-et-educatifs/journees-du-patrimoine-16-et-17-septembre-2023-1 »}] [{« link »: « https://archives28.fr/ateliers-culturels-et-educatifs/journees-du-patrimoine-16-et-17-septembre-2023/representation-theatrale–inconnu-a-cette-adresse »}] Service d’archives départementales dont les collections remontent au VIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:45:00+02:00 – 2023-09-16T18:45:00+02:00

2023-09-16T17:45:00+02:00 – 2023-09-16T18:45:00+02:00 © Archives départementales d’Eure-et-Loir Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Mainvilliers Autres Lieu Archives départementales d'Eure-et-Loir Adresse 3, rue Philarète Chasles, 28300 Mainvilliers Ville Mainvilliers Departement Eure-et-Loir Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Archives départementales d'Eure-et-Loir Mainvilliers

Archives départementales d'Eure-et-Loir Mainvilliers Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mainvilliers/